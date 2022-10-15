Поезд Судного дня, куда ты мчишься? Главные новости аниме за неделю

В честь 150-летия японских железных дорог Цутому Мидзусима («Триплексоголик») снимет аниме «Поезд Судного дня, куда ты мчишься?» 24 октября выйдет новая глава манги «Охотник х Охотник», а свежий том поступит в продажу в ноябре — впервые с 2018 года.