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Русская весна

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В Киеве предупредили о готовности Зеленского сдаться

В Киеве предупредили о готовности Зеленского сдаться

Отставка экс-главкома ВСУ Александра Сырского говорит о готовности Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

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