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Судейские карточки в бою Анкалаева и Блаховича: двое судей победу Яну в трех раундах из пяти, Магомеда от поражения спас пятый раунд

Судейские карточки в бою Анкалаева и Блаховича: двое судей победу Яну в трех раундах из пяти, Магомеда от поражения спас пятый раунд

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC 282, в главном событии которого состоялся поединок за вакантный титул в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым.

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