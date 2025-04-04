Число участников ПМЭФ-2025 превосходит прошлогодний рекорд

Показатель выше на 20 процентов Число лиц, уже подтвердивших свое участие в Петербургском международном экономическом форуме, который в 2025 году будет проходить с 18 по 21 июня, превышает аналогичный рекордный показатель 2024 года на 20%.
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