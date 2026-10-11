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Новости для Фанов

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Наследие Элвиса Пресли: как состояние короля рок-н-ролла продолжает расти спустя десятилетия

Наследие Элвиса Пресли: как состояние короля рок-н-ролла продолжает расти спустя десятилетия

Размышляя о природе богатства и о том, как артисты распоряжаются своими деньгами, я неизменно прихожу к мысли, что после определенного рубежа цифры на счетах перестают иметь принципиальное значение.

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