Марчелли объяснил назначение Кончаловского в Театре Моссовета опытом режиссера

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский стал председателем художественного совета Государственного академического театра имени Моссовета из-за своего опыта, объяснил ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли.
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