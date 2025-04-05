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Марчелли объяснил назначение Кончаловского в Театре Моссовета опытом режиссера

Марчелли объяснил назначение Кончаловского в Театре Моссовета опытом режиссера

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский стал председателем художественного совета Государственного академического театра имени Моссовета из-за своего опыта, объяснил ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли.

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