Российский топливный союз обратился к правительству из-за кризиса с поставками топлива на частные АЗС

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Российский топливный союз (РТС), объединяющий независимых розничных продавцов топлива, направил официальное обращение в правительство России, в котором вскрыл острую проблему: несмотря на общее улучшение ситуации на топливном рынке, частные автозаправки продолжают сталкиваться с дефицитом нефтепродуктов и систематическими перебоями в поставках.
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