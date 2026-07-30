Российский топливный союз обратился к правительству из-за кризиса с поставками топлива на частные АЗС

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Российский топливный союз (РТС), объединяющий независимых розничных продавцов топлива, направил официальное обращение в правительство России, в котором вскрыл острую проблему: несмотря на общее улучшение ситуации на топливном рынке, частные автозаправки продолжают сталкиваться с дефицитом нефтепродуктов и систематическими перебоями в поставках.