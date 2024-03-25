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«Она была в истерике, просила держать ее за руку»: спаситель из «Крокуса» вспомнил ужасы трагедии

«Она была в истерике, просила держать ее за руку»: спаситель из «Крокуса» вспомнил ужасы трагедии

Юным героям, которые вывели из захваченного здания больше сотни человек, сегодня вручили награды. Когда раздались первые выстрелы, ребята-гардеробщики проявили не по годам стальную выдержку и хладнокровие.

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