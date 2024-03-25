«Она была в истерике, просила держать ее за руку»: спаситель из «Крокуса» вспомнил ужасы трагедии

Юным героям, которые вывели из захваченного здания больше сотни человек, сегодня вручили награды. Когда раздались первые выстрелы, ребята-гардеробщики проявили не по годам стальную выдержку и хладнокровие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии