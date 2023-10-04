«Ижевская винтовка» пройдет в Удмуртии в январе 2024 года

Ижевск. Удмуртия. «Ижевская винтовка» пройдет в Удмуртии с 18 по 22 января 2024 года. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета региона по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иван Черезов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии