Западное издание предрекло Украине печальную участь в будущем году в связи с последними обстрелами.Украине стоит приготовиться к интенсивным ударам со стороны Вооружённых сил России, так как недавние обстрелы стали предупреждающим сигналом о том, что ждёт страну в будущем году.
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