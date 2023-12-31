Западное издание предрекло Украине печальную участь в будущем году в связи с последними обстрелами.Украине стоит приготовиться к интенсивным ударам со стороны Вооружённых сил России, так как недавние обстрелы стали предупреждающим сигналом о том, что ждёт страну в будущем году.