«Две капли воды»: Орбакайте показала внучке Пугачевой чужие проблемы

Артистка привела наследницу на Бродвей после окончания школы. Кристина Орбакайте соцсетиКристина Орбакайте поделилась в соцсети важным для ее семьи событием, ее дочь Клавдия, рожденная в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым, окончила 6 класс.
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