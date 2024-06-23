«Две капли воды»: Орбакайте показала внучке Пугачевой чужие проблемы

Артистка привела наследницу на Бродвей после окончания школы. Кристина Орбакайте соцсетиКристина Орбакайте поделилась в соцсети важным для ее семьи событием, ее дочь Клавдия, рожденная в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым, окончила 6 класс.