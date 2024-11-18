В галактике Андромеды исчезла звезда. Что с ней случилось?

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В галактике Андромеды внезапно исчезла массивная звезда, не оставив следов взрыва сверхновой. Это загадочное событие бросает вызов традиционным представлениям о гибели звезд и связано с формированием черной дыры.