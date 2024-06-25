Минпросвещения не исключило возвращения в школы оценок за поведение

Глава Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил вернуть оценку поведения в школах и не допускать детей, имеющих двойки по поведению, к сдаче госэкзаменов.
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