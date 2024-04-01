Reposted (Vladimir Sharypov): Ивановскому зоопарку 30 лет Начинался он с «живого уголка», занимавшего тогда цокольный этаж Дворца пионеров.
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Reposted (Vladimir Sharypov): Ивановскому зоопарку 30 лет Начинался он с «живого уголка», занимавшего тогда цокольный этаж Дворца пионеров.