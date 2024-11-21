В Казани планируют вводить награды за вклад в развитие физкультуры и спорта

В Казани планируют ввести почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Проект постановления исполкома Казани пока проходит антикоррупционную экспертизу (она продлится до 26 ноября).
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