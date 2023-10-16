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Царьград

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Путин ответил на "запрет" Пашиняна прилетать в Армению: Возможны 2 варианта

Путин ответил на "запрет" Пашиняна прилетать в Армению: Возможны 2 варианта

Президент России допустил свой визит в Армению, рассказав, при каком обстоятельстве это может произойтиНа прошлой неделе президент Армении Ваагн Хачатурян одобрил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

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