Путин ответил на "запрет" Пашиняна прилетать в Армению: Возможны 2 варианта

Президент России допустил свой визит в Армению, рассказав, при каком обстоятельстве это может произойтиНа прошлой неделе президент Армении Ваагн Хачатурян одобрил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
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