Экс-игрок Колыванов считает, что Миранчук проявит себя против "Ливерпуля"

Экс-нападающий сборной России, бывший игрок итальянских "Болоньи" и "Фоджи" Игорь Колыванов оценил перспективы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против "Ливерпуля".
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