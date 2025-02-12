Обязательно включите это масло в свой рацион!

В этом масле содержится комплекс незаменимых омега кислот, положительно сказывающийся на состоянии кожного покрова, он также помогает улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы, привести к норме гормональный фон Несмотря на активное применение данного продукта в лечении различных заболеваний, масло черного тмина не относят к лекарственным средствам.
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