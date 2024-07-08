Синоптик рассказал об аномальной жаре на юге России на следующей неделе

На юге России ожидается продолжительный период рекордной жары. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах, в том числе в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, столбики термометров могут достигать +42 градусов.
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