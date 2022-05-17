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Каррагеро наезде Джаки на партнеров по «Арсеналу»: «Легко выступить и показать силу словами. Сделай это на поле»

Джейми Каррагеру не понравились высказывания Гранита Джаки о партнерах по «Арсеналу». После игры с «Ньюкаслом» (0:2) хавбек заявил: «Арсенал» не заслужил ни ЛЧ, ни ЛЕ, катастрофическая игра.

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