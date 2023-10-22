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Актеры советских фильмов исполнили «Черного кота»

Актеры советских фильмов исполнили «Черного кота»

Премьера клипа «Черный кот» состоялась 20 сентября 2023 года на YouTube‑канале «Кастусь TV». Клип смонтирован из фрагментов 160 советских фильмов и сериалов (в том числе, с участием котов), герои которых «исполнили» текст знаменитого шлягера Юрия Саульского на стихи Михаила Танича.

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