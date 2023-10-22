Актеры советских фильмов исполнили «Черного кота»

Премьера клипа «Черный кот» состоялась 20 сентября 2023 года на YouTube‑канале «Кастусь TV». Клип смонтирован из фрагментов 160 советских фильмов и сериалов (в том числе, с участием котов), герои которых «исполнили» текст знаменитого шлягера Юрия Саульского на стихи Михаила Танича.