Россия простит!

Алексей Горшков

Надо помнить и другим напоминать,что наши предки - не только "беззубые" толстовские Платоны Каратаевы,выгодные противнику, но и крайне опасные для неприятеля новгородские ушкуйники (кто не знает - такие "речные викинги")! А МЫ "ЖЕВАЛИ СОПЛИ" аж с 2014 года,заключая Договоры с Западом,который нас за дурачков считал - надо было дождаться признания Меркель,о том,что нас просто "РАЗВОДЯТ", хотя ВСЕМ И ТАК ЭТО БЫЛО ПОНЯТНО , и дальше проводили "леопольдовскую" политику: "Ребята,давайте жить дружно"! После начала СВО мы,вроде бы,жёстче стали, НО (!) - лично для меня каким-то разграничителем стали Стамбульские переговоры: начиная с них,мы снова стали "сопли жевать" - до этого всё шло ещё нормально,а потом мы как "СЛОМАЛИСЬ" - стали показывать "жесты доброй воли" и отходить с уже освобождённых территорий,допускать один за одним военные проколы,отчего "скакуасы" только наглеют! Словом - мы вернулись к "леопольдовской" политике! ЭТО "СОПЛЕЖУЙСТВО" уже отталкивало,и приводило только к тому,что даже чеченцы - уже "облака в штанах",всё популярней в народе становятся более чем суровые ВАГНЕРОВЦЫ !!! Слава богу - официальные органы это взяли на заметку - САМИ стали ЖЁСТЧЕ,выражая волю народа,отчего поддержка его только КРЕПЧЕ !!! Я заметил,что БЕЗЗУБОСТЬ к обратному результату - К БОЛЬШЕЙ ЖЕСТОКОСТИ ПРИВОДИТ !!! Как-то по интернету прочитал,что вагнеровцы казнили укросадистку Варвару с позывным "Канибал" (слово почему-то с одной "Н"). По идее - СУДИТЬ БЫ ЕЁ НАДО !!! НО (!): наблюдая за нашими ОФИЦИАЛЬНЫМИ властями, лично я совершенно уверен,что эти СОПЛЕЖУИ опять придумали бы какой-нибудь "жест доброй воли" и - как в своё время "Наденьку" Савченко или такую же изувершу "Тайру" (кажется),ублюдков из "Азова" - ОТПУСТИЛИ БЫ !!! Так что таких И ВПРЕДЬ,НАУЧЕННЫЕ ГОРЬКИМ ОПЫТОМ, на фронте просто будут казнить,или в плен не брать - чтобы эти уроды до соплежуев не доходили! Так что властям надо соплежуйство окончательно бросить - как раз оно и РОЖДАЕТ ТАКИЕ "СУДЫ ЛИНЧА" !!! Неужели не понятно,что нас раз за разом "на вшивость" проверяют,а мы только "утираемся"?! Умеем же мы жёстко себя вести - взять хотя бы возвращение Крыма - не каждому это нравится - но пусть вякают! Всё время вспоминаю эйзенштейновский фильм "Иван Грозный" - сцену венчания Ивана на царство. Один европейский посол говорит другому: "Его же никто не признает"! Другой отвечает: "БУДЕТ СИЛЬНЫМ - ВСЕ ПРИЗНАЮТ" ! ДВА ПРИМЕРА: Думал ли какой-нибудь Юрген под Сталинградом,что его родной Инстербург Черняховском станет? И ведь принадлежность Калининградской области к России и сейчас у здравомыслящих людей вопросов не вызывает! И наоборот: в перестроечные времена за "мягкостью" гонялись - в итоге ПРОСРАЛИ ВСЁ,ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ !!!