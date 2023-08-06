ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Sobering
    Базовые данные и ФИО дуракам тем более знать не надобно. ИХ И В АККАУНТЕ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Члены РАН ответил...
  • Sobering
    Глупый ты. Ну залезут ко мне сюда хаккеры. И что? Телефона нет. Адреса тоже, откуда вещаю - пол года разбираться буду...Члены РАН ответил...
  • HotRS
    А базовые данные, фио, дата рождения, для того, чтобы ориентироваться. Можно наврать, но раскусить вранье тоже как дв...Члены РАН ответил...

Россия простит!

Россия простит!

Россия простит! Этот рефрен я слышал и от небратьев, и от «братушек», и от наших заклятых непартнеров.

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Комментарии
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Ирина Карначева
да сколько можно уже прощать? пора и зубки показать!!!!!!
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3 час.
Алексей Горшков
Надо помнить и другим напоминать,что наши предки - не только &quot;беззубые&quot; толстовские Платоны Каратаевы,выгодные противнику, но и крайне опасные для неприятеля новгородские ушкуйники (кто не знает - такие &quot;речные викинги&quot;)! А МЫ &quot;ЖЕВАЛИ СОПЛИ&quot; аж с 2014 года,заключая Договоры с Западом,который нас за дурачков считал - надо было дождаться признания Меркель,о том,что нас просто &quot;РАЗВОДЯТ&quot;, хотя ВСЕМ И ТАК ЭТО БЫЛО ПОНЯТНО , и дальше проводили &quot;леопольдовскую&quot; политику: &quot;Ребята,давайте жить дружно&quot;! После начала СВО мы,вроде бы,жёстче стали, НО (!) - лично для меня каким-то разграничителем стали Стамбульские переговоры: начиная с них,мы снова стали &quot;сопли жевать&quot; - до этого всё шло ещё нормально,а потом мы как &quot;СЛОМАЛИСЬ&quot; - стали показывать &quot;жесты доброй воли&quot; и отходить с уже освобождённых территорий,допускать один за одним военные проколы,отчего &quot;скакуасы&quot; только наглеют! Словом - мы вернулись к &quot;леопольдовской&quot; политике! ЭТО &quot;СОПЛЕЖУЙСТВО&quot; уже отталкивало,и приводило только к тому,что даже чеченцы - уже &quot;облака в штанах&quot;,всё популярней в народе становятся более чем суровые ВАГНЕРОВЦЫ !!! Слава богу - официальные органы это взяли на заметку - САМИ стали ЖЁСТЧЕ,выражая волю народа,отчего поддержка его только КРЕПЧЕ !!! Я заметил,что БЕЗЗУБОСТЬ к обратному результату - К БОЛЬШЕЙ ЖЕСТОКОСТИ ПРИВОДИТ !!! Как-то по интернету прочитал,что вагнеровцы казнили укросадистку Варвару с позывным &quot;Канибал&quot; (слово почему-то с одной &quot;Н&quot;). По идее - СУДИТЬ БЫ ЕЁ НАДО !!! НО (!): наблюдая за нашими ОФИЦИАЛЬНЫМИ властями, лично я совершенно уверен,что эти СОПЛЕЖУИ опять придумали бы какой-нибудь &quot;жест доброй воли&quot; и - как в своё время &quot;Наденьку&quot; Савченко или такую же изувершу &quot;Тайру&quot; (кажется),ублюдков из &quot;Азова&quot; - ОТПУСТИЛИ БЫ !!! Так что таких И ВПРЕДЬ,НАУЧЕННЫЕ ГОРЬКИМ ОПЫТОМ, на фронте просто будут казнить,или в плен не брать - чтобы эти уроды до соплежуев не доходили! Так что властям надо соплежуйство окончательно бросить - как раз оно и РОЖДАЕТ ТАКИЕ &quot;СУДЫ ЛИНЧА&quot; !!! Неужели не понятно,что нас раз за разом &quot;на вшивость&quot; проверяют,а мы только &quot;утираемся&quot;?! Умеем же мы жёстко себя вести - взять хотя бы возвращение Крыма - не каждому это нравится - но пусть вякают! Всё время вспоминаю эйзенштейновский фильм &quot;Иван Грозный&quot; - сцену венчания Ивана на царство. Один европейский посол говорит другому: &quot;Его же никто не признает&quot;! Другой отвечает: &quot;БУДЕТ СИЛЬНЫМ - ВСЕ ПРИЗНАЮТ&quot; ! ДВА ПРИМЕРА: Думал ли какой-нибудь Юрген под Сталинградом,что его родной Инстербург Черняховском станет? И ведь принадлежность Калининградской области к России и сейчас у здравомыслящих людей вопросов не вызывает! И наоборот: в перестроечные времена за &quot;мягкостью&quot; гонялись - в итоге ПРОСРАЛИ ВСЁ,ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ !!!
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1 час.
лл
лина любимцева
Простить,, или не простить должны решать не политики в кабинетах, а те,  у кого сыновей убили на войне,,  или кто был под обстрелами, как сейчас Донбасс десятый год подряд,   Херсонская, Запорожская и Белгородская области России.
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1 час.

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