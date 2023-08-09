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Гилберт Аренас о спортивном долголетии Леброна: «Теперь 30-летние кажутся новичками»

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас считает, что спортивное долголетие лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса заставляет изменить отношение к возрастным рамкам в баскетболе.

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