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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. Этап 2. «Спартак» против «Динамо» Москва, «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в среду

Во вторник «Спартак» сыграет с московским «Динамо». В среду «Локомотив» примет «Ростов».   Победители одноматчевых противостояний выйдут в финал Пути регионов.

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