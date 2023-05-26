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Бушманов об интересе «Спартака» к Глебову: «Литвинов более перспективный и разносторонний игрок»

Бушманов об интересе «Спартака» к Глебову: «Литвинов более перспективный и разносторонний игрок»

Сообщалось, что красно-белые готовы предложить за полузащитника «Ростова» 6-7 млн евро. «На мой взгляд, в «Спартаке» есть футболисты как минимум не слабее Глебова.

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