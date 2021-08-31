Новости, события, факты

146 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  Вчи мову Курво ...Рынок труда Польш...
  • Natalija Osminina
    Понятно.. задача Запада уничтожить украинцев до последнего человека.Американские инст...
  • Natalija Osminina
    Столтенберг - идиот. Ему в банк надо идти, засиделся, клерк. У него все в башке перевернуто с ног на голову. Конфликт...НАТО призвало не ...

Ведьма из фильма "Вий"

Ведьма из фильма "Вий"

Все прекрасно знают, что ведьму в фильме «Вий» сыграла очаровательная Наталья Варлей.Наталья Варлей в художественном фильме «Вий», режиссёры Константин Ершов и Георгий Кропачёв, Мосфильм, 1967 годМногие, также, знают, что изначально на эту роль была приглашена Александра Завьялова, что с ней было отснято большая часть фильма, но в середине съёмок актрису заменили, и съёмки с Варлей начали заново.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх