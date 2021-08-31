Ведьма из фильма "Вий"

Все прекрасно знают, что ведьму в фильме «Вий» сыграла очаровательная Наталья Варлей.Наталья Варлей в художественном фильме «Вий», режиссёры Константин Ершов и Георгий Кропачёв, Мосфильм, 1967 годМногие, также, знают, что изначально на эту роль была приглашена Александра Завьялова, что с ней было отснято большая часть фильма, но в середине съёмок актрису заменили, и съёмки с Варлей начали заново.
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