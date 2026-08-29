В Непале сообщили о 261 спасённом туристе в зоне бедствия

Совет по туризму Непала сообщил о более 260 спасённых из зоны бедствия туристах. В соцсети X управления говорится, что среди спасённых числятся граждане Индии, Китая, Испании, США, России и других стран.
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