28 апреля Всемирный день охраны труда.

Ежегодно 28 апреля проводится Всемирный день охраны труда.Эта кампания, проводимая на международном уровне, содействует безопасным, здоровым и достойным условиям труда, акцентирует внимание на мерах по предотвращению аварий и травматизма на рабочем месте, используя потенциал трехстороннего подхода и социального диалога.