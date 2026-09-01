Издание "Страна": Взрывы произошли в Днепропетровске, тревога объявлена

Взрыв снова потряс Днепропетровск на юго-востоке Украины, сообщает издание "Страна". В регионе объявлена воздушная тревога, ранее слышны были взрывы в самом городе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пост с Зеленским ...
- ВС Ушел "целитель" м...
- Госдолг США дости...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым