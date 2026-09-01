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Царьград

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Издание "Страна": Взрывы произошли в Днепропетровске, тревога объявлена

Издание "Страна": Взрывы произошли в Днепропетровске, тревога объявлена

Взрыв снова потряс Днепропетровск на юго-востоке Украины, сообщает издание "Страна". В регионе объявлена воздушная тревога, ранее слышны были взрывы в самом городе.

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