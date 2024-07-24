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Калужские новости

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Калужане могут столкнуться с магнитной бурей 24 июля

Калужане могут столкнуться с магнитной бурей 24 июля

24 июля калужане могут ощутить на себе последствия вспышки на Солнце в виде магнитной бури. У метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие24 июля калужане могут ощутить на себе последствия вспышки на Солнце в виде магнитной бури.

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