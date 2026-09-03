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Царьград

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Путин объявил о переходе 14 населённых пунктов под контроль РФ

Путин объявил о переходе 14 населённых пунктов под контроль РФ

Подразделения ВСУ отступили из Казачьей Лопани, укрывшись в районе Цуповки, где по ним нанесён авиаудар.

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