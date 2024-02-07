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Глава Нижнего Тагила назвал избиение девочки детьми мигрантов "рядовым случаем"

Глава Нижнего Тагила назвал избиение девочки детьми мигрантов "рядовым случаем"

Чиновник отметил, что и в его детстве в школах дрались, однако не уточнил, часто ли запинывали несколько мальчиков одну девочку безнаказанно Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев спустя полтора месяца прокомментировал избиение девочки двумя детьми мигрантов, назвав произошедшее "рядовым случаем, который просто раскрутили".

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Комментарии
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Галина 123
Ещё один &quot;умник&quot; на должности объявился.  Интересно, если бы с его дочерью такое случилось, для него это  было  бы  рядовым случаем...
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23 час.
Петр Троеглазов
Гнать этого главу с должности...урод....
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22 час.
Валерий Бирюков
Гнать вон зажравшуюся гниду с поста.
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22 час.

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