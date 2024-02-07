Глава Нижнего Тагила назвал избиение девочки детьми мигрантов "рядовым случаем"

Чиновник отметил, что и в его детстве в школах дрались, однако не уточнил, часто ли запинывали несколько мальчиков одну девочку безнаказанно Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев спустя полтора месяца прокомментировал избиение девочки двумя детьми мигрантов, назвав произошедшее "рядовым случаем, который просто раскрутили".
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