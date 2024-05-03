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Патрик Беверли отказался разговаривать с журналисткой ESPN, так как она не подписана на его подкаст

Патрик Беверли отказался разговаривать с журналисткой ESPN, так как она не подписана на его подкаст

Игрок «Милуоки» мотивировал это тем, что женщина не подписана на его подкаст. Эпизод произошел в четверг после поражения «Бакс» в шестом матче серии с «Пэйсерс» (98:120, 2-4) и завершения сезона для команды.

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