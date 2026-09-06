«Полимер Экспорт» в рамках машиностроительного кластера разрабатывает импортозамещающие материалы, используя меры господдержки

Компания «Полимер Экспорт» реализует инвестиционный проект по разработке и организации производства импортозамещающих лакокрасочных материалов для спецтехники в рамках машиностроительного кластера «Профессиональные машины».
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