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Ребенок пострадал при массированной атаке БПЛА на Ростов

Ребенок пострадал при массированной атаке БПЛА на Ростов

Алексей Коновалов/ТАСС Мальчик пострадал в результате атаки украинских боевиков на Ростов-на-Дону. Об этом 6 сентября сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

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