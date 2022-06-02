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«Можно бороться»: адвокат о шансах третьей жены Градского заполучить часть наследства

«Можно бороться»: адвокат о шансах третьей жены Градского заполучить часть наследства

Экс-супруга музыканта требует выделить ей половину собственности. Александр Градский @Komsomolskaya Pravda/ Global Look PressНеожиданный поворот произошел деле о разделе наследства Александра Градского, скончавшегося 28 ноября прошлого года.

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