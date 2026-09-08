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Мировое обозрение

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США атаковали второй иранский танкер у острова Джаск

США атаковали второй иранский танкер у острова Джаск

Вооруженные силы США нанесли удар по танкеру в акватории у иранского острова Джаск. По данным иранской государственной телерадиокомпании, экипаж немедленно покинул судно: моряки перешли в спасательные шлюпки и направились к берегу.

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