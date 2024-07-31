Начинать нужно не с Булгакова

S

Serg

А почему автор клеймит позором Сердюкова и его верхушку МО, а про Шойгу ни слова??? Что, команды "фас" не получил? Так после отставки Сердюкова прошло уже лет, лет. И у Шойгу реально было время залатать все дыры после Сердюкова. А результат? Продолжили беззастенчиво пиздить из кармана государства и чуть не обосрались с СВО. Но если бы у шойговской команды было хоть на пол- мизинца патриотизма и радения за Родину, такого бы позорища 2022 года не случилось. А так происходит перекладка с больной головы на здоровую. И на скамье рядом с Сердюковым, если он там окажется, в чем я очень сомневаюсь, равноправно должен сидеть и Шойгу. И кстати, у Шойгу "девочек" в МО было побольше, чем у Сердюкова. А некоторые и по наследству перешли.