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Начинать нужно не с Булгакова

Начинать нужно не с Булгакова

Автор: Владислав Шурыгин  Сегодняшняя утечка из следственной группы фотографий, изъятых в доме генерала Булгакова «ценностей» в виде планшетов с наградами и целой коллекции картин с его портретами, лично у меня не вызвала ничего, кроме недоумения и того, что называется «испанский стыд».

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Комментарии
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Рудольф Рагозин
Должен ответить и тот, кто его поставил на должность и незамечал его усилия по строительству коммунизма под себя
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12 час.
S
Serg
А почему автор клеймит позором Сердюкова и его верхушку МО, а про Шойгу ни слова??? Что, команды &quot;фас&quot; не получил? Так после отставки Сердюкова прошло уже лет, лет. И у Шойгу реально было время залатать все дыры после Сердюкова. А результат? Продолжили беззастенчиво пиздить из кармана государства и чуть не обосрались с СВО. Но если бы у шойговской команды было хоть на пол- мизинца патриотизма и радения за Родину, такого бы позорища 2022 года не случилось. А так происходит перекладка с больной головы на здоровую. И на скамье рядом с Сердюковым, если он там окажется, в чем я очень сомневаюсь, равноправно должен сидеть и Шойгу. И кстати, у Шойгу &quot;девочек&quot; в МО было побольше, чем у Сердюкова. А некоторые и по наследству перешли.
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12 час.
Ингерман Ланская
уровень развития мозгов у этого хенерала - савейский прапоршик, зав.складом портянок
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9 час.

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