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Итогом упразднения УССР стало распространение массовой дебилизации на Украине – Коцаба

Итогом упразднения УССР стало распространение массовой дебилизации на Украине – Коцаба

Кроме массовой мобилизации Украину захватила еще и массовая «дебилизация» населения, когда оказалось, что почти половина молодого населения страны не умеет вдумчиво читать.

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