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Заменить всех, включая Малахова - Мария Шукшина о том, почему российское телевидение «работает» не в интересах страны и что нужно делать

Заменить всех, включая Малахова - Мария Шукшина о том, почему российское телевидение «работает» не в интересах страны и что нужно делать

2,3K прочитали Однажды Андрей Малахов совершил фатальную для себя ошибку – он решил несколько углубиться в семейство Шукшиных, и с того момента с Марией Шукшиной его отношения являются достаточно натянутыми.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Малахова не трогайте, он с народом!
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16 час.
МВ
Мстислав Водяной
Отрабатывает свой гонорар как может и чем может.
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16 час.
Aнатолий Райков
Раньше,при СССР по ТВ было всего 4-е канала и без реклам.А дистанционным пультом у  нас были наши дети.И мы спешили к телевизору,посмотреть ту или иную передачу,фильм,мультфильм.Ведь всё было пронизано добром.А детей можно было загнать домой с улицы,какой нибудь передачей,мультфильмом.У меня на спутниковом ТВ,свыше 900 каналов и то смотреть не чего.На каждом канале рекламы,по времени превышающая саму передачу,фильма.И засилии ужастиков,криминала,убийств.Ну это можно показывать по телевидению?Раньше мы ходили в кинотеатры.В кинотеатрах были свои жанры,отличающиеся от телевидения.Вот и я думаю надо по ТВ показывать добрые передачи и прочее,а не гонку во всех передачах за рублём.
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12 час.

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