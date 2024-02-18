2,3K прочитали Однажды Андрей Малахов совершил фатальную для себя ошибку – он решил несколько углубиться в семейство Шукшиных, и с того момента с Марией Шукшиной его отношения являются достаточно натянутыми.
Заменить всех, включая Малахова - Мария Шукшина о том, почему российское телевидение «работает» не в интересах страны и что нужно делать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Малахова не трогайте, он с народом!
Ответить
16 час.
МВ
Мстислав Водяной
Отрабатывает свой гонорар как может и чем может.
Ответить
16 час.
Aнатолий Райков
Раньше,при СССР по ТВ было всего 4-е канала и без реклам.А дистанционным пультом у нас были наши дети.И мы спешили к телевизору,посмотреть ту или иную передачу,фильм,мультфильм.Ведь всё было пронизано добром.А детей можно было загнать домой с улицы,какой нибудь передачей,мультфильмом.У меня на спутниковом ТВ,свыше 900 каналов и то смотреть не чего.На каждом канале рекламы,по времени превышающая саму передачу,фильма.И засилии ужастиков,криминала,убийств.Ну это можно показывать по телевидению?Раньше мы ходили в кинотеатры.В кинотеатрах были свои жанры,отличающиеся от телевидения.Вот и я думаю надо по ТВ показывать добрые передачи и прочее,а не гонку во всех передачах за рублём.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии