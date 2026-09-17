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«Газпром» нашел замену сотням произведенных на Украине двигателей

«Газпром» начал испытания нового российского газотурбинного двигателя. Им заменят сотни двигателей, которые произвели на Украине.

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