БлокнотРУ В эфире украинского телемарафона сделали сенсационное заявление. Сегодняшний день обещает быть насыщенным: Кремль заранее анонсировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который должен пройти в 17:00 по московскому времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии