Курская битва-2 или все-таки Арденны-2?

И всё бы ничего, но вот эти наши генералы, которые это предусмотреть и отследить обязаны были они где? Они себе бабки настолько в зад пихают, что глаза ничего не видят. Даже я без военного образования понимаю что вся границ в местах возможного прорыва должна быть заминирована и рвами перекопана. А самая большая печаль что за это как всегда никто не ответит, или стрелочника назначат.

Юрий Ильинов

Названы два самых «горячих» участка в Курской области В Курской области образовались два самых горячих участка – Кореневский и Суджанский районы. Оперативной информации очень мало, ситуация быстро меняется. Отмечается, что интенсивное продвижение ВСУ на север при минимальном сопротивлении прекратилось. Тем не менее попытки углубиться и нападать на населенные пункты противник не оставляет. С российской стороны в качестве подкрепления работают спецназ и силы специальных операций. Прибыла колонна батальона ДНР «Пятнашка», а также «музыканты» из группы Ратибора. Группа СпН «Аида» уже ведет бои у Суджи, она зашла с разных сторон, обескуражив части ВСУ. Сейчас за Суджу и вокруг нее идут сражения. ВСУ удерживают Гончаровку в пригороде и западную часть самого города. Что происходит в восточной его части, не очень понятно. На другой стороне зоны вторжения продолжаются бои в направлении Коренево. Стреляют и у села Снагость. Ранее сообщалось, что российские войска продолжают подавлять прорыв противника в Курской области. Обстановка остается сложной – украинцев пока не удается выбить с занятых ими территорий. В подобной ситуации особенно опасными выглядят попытки «шапкозакидательских» настроений со стороны ряда российских блогеров. В то же время наблюдение за реальной ситуацией позволяет предположить вероятное наступление ВСУ в Белгородской области.