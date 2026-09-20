В Тульской области работают тематические избирательные участки, такие как «Филимоновская игрушка», «Одоевская свистулька», «Белевская Пастила», «Лев Толстой», «Поленово».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Телефонные мошенн...
- АС В Туле подросток ...
- АС В Туле подросток ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым