“Я долго пытался быть лояльным государству – не удалось”: лидер группы “Алиса” Кинчев записал жесткое обращение к властям

Российский музыкант и лидер группы “Алиса” Константин Кинчев выступил с обращением к властям Санкт-Петербурга, которые ранее отменили его фестиваль “Кинчев Фест” и, кроме того, инициировали проверку информации о закрытых концертах коллектива.