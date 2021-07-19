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“Я долго пытался быть лояльным государству – не удалось”: лидер группы “Алиса” Кинчев записал жесткое обращение к властям

“Я долго пытался быть лояльным государству – не удалось”: лидер группы “Алиса” Кинчев записал жесткое обращение к властям

Российский музыкант и лидер группы “Алиса” Константин Кинчев выступил с обращением к властям Санкт-Петербурга, которые ранее отменили его фестиваль “Кинчев Фест” и, кроме того, инициировали проверку информации о закрытых концертах коллектива.

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