Западники включили заднюю

ФОТО: ALEX CHAN TSZ YUK/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ "ЗАБИРАЙТЕ ЧАСТЬ УКРАИНЫ И РАСХОДИМСЯ": РУССКИМ ПРИГОТОВИЛИ СМЕРТЕЛЬНУЮ ЛОВУШКУ На Украине, грозившей сбросить Россию в Азовское море и войти в Крым, стали раздувать с подачи её западных кураторов панику.