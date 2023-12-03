Politico: США пытаются не отставать от КНР в гонке высокотехнологичного оружия

Оборонная промышленность США пытается не отставать от КНР в гонке высокотехнологичных вооружений. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неопубликованный проект доклада Пентагона по оборонной промышленности, датированный 27 ноября.
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