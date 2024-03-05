Geely впервые стала самой популярной иностранной маркой в России

Это следует из статистики продаж новых легковых автомобилей, которую приводит «Автостат». В феврале 2024 года было реализовано 104 тысячи легковушек, что на треть больше, чем в январе, и на 85 процентов больше, чем в феврале 2023-го.
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