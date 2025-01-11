В калужских школах вместо звонков на перемену будут звучать песни Артека

В рамках проекта «Музыка вместо звонков» в январе 2025 года в российских школах начало и конец урока будут обозначать звуками песен детских лагерей отдыха - например «Артека»В рамках проекта "Музыка вместо звонков" в январе 2025 года в российских школах начало и конец урока будут обозначать звуками песен детских лагерей отдыха - например "Артека".