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Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА, «Зенит» дома сыграет с «Енисеем», «Автодор» встретится с «Нижним Новгородом»

В группе А ЦСКА в гостях сыграет с «Локомотивом-Кубанью». «Зенит» примет «Енисей». В группе Б «Автодор» встретится с «Нижним Новгородом».

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